Visite théâtralisée : Jeanne et Blanche, balade en Normandie médiévale Caen, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Caen. Visite théâtralisée : Jeanne et Blanche, balade en Normandie médiévale 2021-07-08 21:00:00 – 2021-07-08 Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames (cour d’honneur)

Au cours d'une déambulation au cœur de l'Abbaye-aux-Dames, Jeanne et Blanche vous font découvrir avec beaucoup d'humour les us et coutumes du monde médiéval. Cette visite théâtralisée est également l'occasion de découvrir l'abbaye en nocturne.

Sur réservation au 02 31 06 98 45 ou par mail à l’adresse suivante : abbayeauxdames@normandie.fr Au cours d’une déambulation au cœur de l’Abbaye-aux-Dames, Jeanne et Blanche vous font découvrir avec beaucoup d’humour les us et coutumes du monde médiéval. Cette visite théâtralisée est également l’occasion de découvrir l’abbaye en… abbayeauxdames@normandie.fr +33 2 31 06 98 45 https://www.normandie.fr/abbayeauxdames Au cours d’une déambulation au cœur de l’Abbaye-aux-Dames, Jeanne et Blanche vous font découvrir avec beaucoup d’humour les us et coutumes du monde médiéval. Cette visite théâtralisée est également l’occasion de découvrir l’abbaye en nocturne.

Sur réservation au 02 31 06 98 45 ou par mail à l’adresse suivante : abbayeauxdames@normandie.fr dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Caen Adresse Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames (cour d'honneur) Ville Caen lieuville 49.18654#-0.35199