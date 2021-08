Lacommande Ensemble hospitalier de Lacommande Lacommande, Pyrénées-Atlantiques Visite théâtralisée “Histoires de voyages” Ensemble hospitalier de Lacommande Lacommande Catégories d’évènement: Lacommande

Ensemble hospitalier de Lacommande, le samedi 18 septembre à 20:30 6€ (tarif plein). 3€ (tarif réduit)

Visite théâtralisée déambulatoire conduite par une guide conférencière dont les explications historiques sont mises en perspectives d’une manière ludique et originale par une artiste. Ensemble hospitalier de Lacommande Rue de l’église, 64360 Lacommande Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T21:30:00

