Visite théâtralisée : Histoires de voyages

Visite théâtralisée : Histoires de voyages, 10 août 2022, . Visite théâtralisée : Histoires de voyages

2022-08-10 17:00:00 – 2022-08-10 6 EUR Dégustation de Jurançon à la maison des vignerons. n19h Visite théâtralisée : Depuis des siècles, l’homme n’a eu de cesse de vouloir découvrir de nouveaux horizons. nPèlerinage, commerce, politique, histoire, ethnographie… les raisons sont nombreuses pour prendre la route. Magellan, pèlerins de Compostelle, Champollion, Paul Émile Victor, chacun va venir raconter sa route avec pragmatisme, humour, sensibilité et musique. Durée : 1h30. Visite conduite par une guide conférencière dont les explications historiques sont mises en perspective d’une manière ludique et originale par une artiste que le public croise au gré de sa visite. Dégustation de Jurançon à la maison des vignerons. n19h Visite théâtralisée : Depuis des siècles, l’homme n’a eu de cesse de vouloir découvrir de nouveaux horizons. nPèlerinage, commerce, politique, histoire, ethnographie… les raisons sont nombreuses pour prendre la route. Magellan, pèlerins de Compostelle, Champollion, Paul Émile Victor, chacun va venir raconter sa route avec pragmatisme, humour, sensibilité et musique. Durée : 1h30. Visite conduite par une guide conférencière dont les explications historiques sont mises en perspective d’une manière ludique et originale par une artiste que le public croise au gré de sa visite. Dégustation de Jurançon à la maison des vignerons. n19h Visite théâtralisée : Depuis des siècles, l’homme n’a eu de cesse de vouloir découvrir de nouveaux horizons. nPèlerinage, commerce, politique, histoire, ethnographie… les raisons sont nombreuses pour prendre la route. Magellan, pèlerins de Compostelle, Champollion, Paul Émile Victor, chacun va venir raconter sa route avec pragmatisme, humour, sensibilité et musique. Durée : 1h30. Visite conduite par une guide conférencière dont les explications historiques sont mises en perspective d’une manière ludique et originale par une artiste que le public croise au gré de sa visite. Eclat de Lyre dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville