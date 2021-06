Vieux Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Calvados, Vieux Visite théâtralisée « Forum Forever » Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Découvrez le site du Forum avec une archéologue CONFIRMEE qui vous fera découvrir la ville endormie… mais dort-elle vraiment ? Une visite originale à ne pas manquer ! Durée : 30 mn **Réservation obligatoire ici :** [**[https://www.weezevent.com/visites-theatraliseesforum-for-ever-2021](https://www.weezevent.com/visites-theatraliseesforum-for-ever-2021)**](https://www.weezevent.com/visites-theatraliseesforum-for-ever-2021) **Il s’agit d’une réservation sans pré-paiement sur internet. Le tarif de la visite sera à régler le jour de votre venue au musée.**

Inscription obligatoire, Tarif : 2€ à partir de 15 ans en supplément de l’entrée au musée, Gratuit pour les moins de 15 ans.

Deux comédiennes de la Compagnie Auloffée vous font entrer dans leur univers décalé en revisitant l’histoire de la ville. Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T14:30:00 2021-07-22T15:00:00;2021-07-22T16:00:00 2021-07-22T16:30:00

