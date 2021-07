Duclair Théâtre de Duclair Duclair, Seine-Maritime Visite théatralisée et découverte du métier de régisseur Théâtre de Duclair Duclair Catégories d’évènement: Duclair

Seine-Maritime

Visite théatralisée et découverte du métier de régisseur Théâtre de Duclair, 18 septembre 2021, Duclair. Visite théatralisée et découverte du métier de régisseur

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Théâtre de Duclair Réservation obligatoire

Visites théâtralisées et découverte du métier de régisseur Théâtre de Duclair Place du Général de Gaulle, 76480 Duclair Duclair Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:15:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:45:00

