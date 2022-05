Visite théâtralisée et costumée Château de Sagonne Sagonne Sagonne Catégories d’évènement: Cher

2022-06-12 10:30:00 – 2022-06-12 17:00:00

Sagonne Cher Sagonne 10 12 EUR Une occasion unique de voir les pièces du château s’animer le temps d’une visite.

Départ des visites à : 10h30 / 11h30 / 14h / 15h / 16h / 17h. Entrez dans l’Histoire du château de Sagonne en partant à la rencontre de personnages en costumes illustrant la vie des lieux.

Une visite hors du temps à découvrir entre amis ou en famille. +33 6 15 18 09 72 Une occasion unique de voir les pièces du château s’animer le temps d’une visite.

