– par le service Culture et Patrimoine de la Communauté de Communes du Val de Sully – Pendant les vacances d’automne, le Belvédère propose aux enfants une visite-atelier créée par le Collectif NOSE. Ils vivront une visite théâtralisée de l’abbatiale de Saint Benoit sur Loire à la découverte du moine copiste Lancelin et de l’histoire de l’écriture. Puis, place à la pratique avec un atelier pendant lequel les enfants pourront créer leur propre sac orné du blason de leur choix en s’initiant à la technique de la sérigraphie. Visite théâtralisée et Atelier Sérigraphie Abbaye de Fleury – Le Belvédère 55 Rue Orléanaise, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire

