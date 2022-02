Visite théâtralisée “En cuisine ! ” au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde, 13 avril 2022, Céré-la-Ronde.

Au sein de la surprenante cuisine du château et de ses nombreux cuivres, venez assistez à la fabrication des madeleines sous la direction de Marie-Louise, cuisinière en chef de Montpoupon. De la confection de la pâte à la mise en place dans les moules, il vous faudra patienter un peu avant de les déguster ! Marie-Louise en profitera pour vous livrer quelques un de ses secrets.

Tous les mercredis des vacances de Pâques et d’été à 16h00 et des vacances de la Toussaint à 15h30.

La visite est comprise dans le billet d’entrée.

La visite dure environ 40min.

La réservation est conseillée.

Pour plus d’informations : www.montpoupon.com

contact@montpoupon.com +33 2 47 94 21 15 http://www.montpoupon.com/

Céré-la-Ronde

