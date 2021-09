Conflans-Sainte-Honorine Tour Montjoie Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines Visite théâtralisée du Vieux Conflans Tour Montjoie Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’évènement: Conflans-Sainte-Honorine

La compagnie Le Collectif Dans la Peau contera le long d’un parcours dans la vielle ville l’histoire de Conflans du Moyen-Age à aujourd’hui.

Rendez-vous Tour Montjoie Tour Montjoie 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:45:00

