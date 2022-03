Visite théâtralisée du musée et des sites Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux

Visite théâtralisée du musée et des sites Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques, 14 mai 2022, Vieux. Visite théâtralisée du musée et des sites

le samedi 14 mai à Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques

Une visite théâtralisée pour imaginer la vie à Aregenua, il y a 2000 ans. La Tutela conduira les visiteurs dans le musée et sur les sites de la Maison au Grand Péristyle et du forum pour conter la grandeur de sa ville disparue. Au fil de cette promenade, les visiteurs découvrent la vie quotidienne des habitants gallo-romains d’Aregenua.

Sur réservation, gratuit

La Tutela, déesse protectrice de la ville antique d’Aregenua, fait une apparition au XXIème siècle et guide les visiteurs dans sa cité gallo-romaine ! Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques 13 chemin Haussé, 14930 Vieux Vieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T23:30:00

