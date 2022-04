Visite théâtralisée du Musée de la Laub, 18 juin 2022, .

Visite théâtralisée du Musée de la Laub

2022-06-18 – 2022-06-18

EUR Visite théâtralisée du musée de la Laub par le théâtre des 2 haches. “Le roi des fifres…est à la recherche d’un nouveau costume pour faire honneur à son rang royal. A cet effet il va se rendre au musée de la Laub où il espère trouver un habit neuf.

Il va y rencontrer, entre autres, un drapier et une fileuse du 16e siècle , un industriel du 19e siècle et une ancienne couturière de la « vestra » entreprise qui aujourd’hui encore habite les mémoires de nombreux bischwillerois.

Le roi des fifres va- t-il trouver ce qu’il est venu chercher ? ”

Avec les comédiens de la troupe des deux haches de Schirrhein Schirrhoffen, la visite théâtralisée naviguera entre culture et humour, entre grande histoire et petites anecdotes.

RDV devant le Musée de la Laub – Tarif plein : 5€ / Tarif réduit : 3€ / gratuit moins de 12 ans – Renseignement : 03.88.53.71.54

La troupe des 2H interprètera, à travers 6 scénettes, l’histoire d’un Roi souhaitant avoir un nouveau costume, pour vous faire connaître la fabrication et l’histoire du textile de Bischwiller.

+33 3 88 53 71 54

