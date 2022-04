Visite théâtralisée du Musée de la Laub Musée de la Laub Bischwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Le temps d’une nuit, le public est invité à découvrir gratuitement, de manière insolite, festive et ludique, les richesses du musée de la Laub. Une visite théâtralisée du musée de la Laub par le théâtre des 2H est proposée à 20h : le roi des Fifres souhaite avoir un nouveau costume. A travers 6 scénettes, découvrez les étapes de fabrication et l’histoire textile de Bischwiller.

Entrée libre

Découvrez les métiers du textile et son histoire à Bischwiller par une visite théâtralisée proposée par le théâtre des 2H. Musée de la Laub place de la Mairie, 67240 Bischwiller Bischwiller Bas-Rhin

