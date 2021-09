Paris Musée Bourdelle Paris Visite théâtralisée du musée Bourdelle Musée Bourdelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite théâtralisée ——————- Un comédien et historien de l’art vous raconte devant les œuvres les histoires palpitantes de leur élaboration et les grandes étapes de la vie d’Antoine Bourdelle : une visite originale et pleine d’anecdotes pour vous faire voyager au cœur de l’atelier de l’artiste ! Durée : 1h30. A partir de 15 ans. Sur réservation. Gratuit. Réservation ouverte à partir du 10 septembre 2021 : [[https://www.billetterie-parismusees.paris.fr](https://www.billetterie-parismusees.paris.fr)](https://www.billetterie-parismusees.paris.fr) Renseignements : Service des publics du musée Bourdelle e-mail : [[Eppm-bourdelle.reservations@paris.fr](mailto:Eppm-bourdelle.reservations@paris.fr)](mailto:Eppm-bourdelle.reservations@paris.fr) Tél. 01 84 82 14 55

Un comédien, historien de l’art, vous raconte devant les œuvres les histoires palpitantes de leur élaboration et les grandes étapes de la vie d’Antoine Bourdelle. Musée Bourdelle 18 rue Antoine-Bourdelle 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris

