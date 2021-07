Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Dordogne, Val de Louyre et Caudeau

Visite Théâtralisée du Maquis de Durestal Val de Louyre et Caudeau, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Val de Louyre et Caudeau.

Visite Théâtralisée du Maquis de Durestal 2021-07-24 – 2021-07-24

Val de Louyre et Caudeau Dordogne

EUR Visite guidée théâtralisée du Maquis de Durestal.

Découvrez autrement la vie sur un camp de maquisard périgourdin en participant à la visite théâtralisée du Maquis de Durestal à Cendrieux.

La Compagnie du Sûr Saut donne vie à deux jeunes maquisards » A la fin de l’été André rencontre Fifi à cause ou grâce à la guerre. Les prochains mois se passeront là, à l’ombre des châtaigniers de la forêt du Périgord où l’on rit comme on pleure, là où on fait partie de « ceux du maquis ».

Réservation et billets en vente à l’Office de Tourisme du Grand Périgueux et dans ses Bureaux d’Informations Touristiques à Sainte-Alvère et Vergt.

©CieduSûrSaut

dernière mise à jour : 2021-07-17 par