Visite Théâtralisée du Maquis de Durestal

Visite Théâtralisée du Maquis de Durestal, 15 août 2022, . Visite Théâtralisée du Maquis de Durestal

2022-08-15 – 2022-08-15 6 6 EUR Lundi 15 août

Visitez autrement en participant à une visite théâtralisée du maquis de Durestal à Cendrieux! Connu pour être l’un des maquis les plus importants en Dordogne, ce lieu invite les visiteurs à suivre un parcours et découvrir la reconstitution d’un maquis tel qu’il était à ses origines. Pour l’occasion, le Maquis de Durestal se transforme en théâtre de verdure avec les comédiens de la compagnie Le Sûr Saut. En immersion totale au cœur de la vie quotidienne de deux jeunes maquisards, suivez Fifi et André. Sur réservation, places limitées.

Rendez-vous sur place, parking gratuit. Lundi 15 août

Visitez autrement en participant à une visite théâtralisée du maquis de Durestal à Cendrieux! Connu pour être l’un des maquis les plus importants en Dordogne, ce lieu invite les visiteurs à suivre un parcours et découvrir la reconstitution d’un maquis tel qu’il était à ses origines. Pour l’occasion, le Maquis de Durestal se transforme en théâtre de verdure avec les comédiens de la compagnie Le Sûr Saut. En immersion totale au cœur de la vie quotidienne de deux jeunes maquisards, suivez Fifi et André. Sur réservation, places limitées.

Rendez-vous sur place, parking gratuit. Lundi 15 août

Visitez autrement en participant à une visite théâtralisée du maquis de Durestal à Cendrieux! Connu pour être l’un des maquis les plus importants en Dordogne, ce lieu invite les visiteurs à suivre un parcours et découvrir la reconstitution d’un maquis tel qu’il était à ses origines. Pour l’occasion, le Maquis de Durestal se transforme en théâtre de verdure avec les comédiens de la compagnie Le Sûr Saut. En immersion totale au cœur de la vie quotidienne de deux jeunes maquisards, suivez Fifi et André. Sur réservation, places limitées.

Rendez-vous sur place, parking gratuit. dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville