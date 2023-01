VISITE THÉÂTRALISÉE « DRAMA QUEENS » AU MUSÉE DE TESSÉ Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

VISITE THÉÂTRALISÉE « DRAMA QUEENS » AU MUSÉE DE TESSÉ
2 Avenue de Paderborn Musée de Tessé Le Mans Sarthe
2023-02-05

Sarthe 4 4 EUR Saviez-vous que les œuvres du musée de Tessé avaient un point commun? Le drame, la mélancolie, les issues fatales…

Pénélope Richard et Anne-Cécile Beaujour en sont convaincues! Ces deux passionnées d’art pictural et de dramaturgie s’interrogent sur l’héritage de la tragédie et sur ses résonances dans notre monde moderne. Elles ont mené un laboratoire d’écriture “tragi-labo” au musée de Tessé où elles se sont imprégnées et nourries des œuvres et ont laissé libre cours à leur créativité dramatique.

Par la Cie Auloffée.

Sur inscription dans la limite des places disponibles. musees@lemans.fr +33 2 43 47 38 51

