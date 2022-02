Visite théâtralisée de Malestroit Malestroit, 21 juillet 2022, Malestroit.

Visite théâtralisée de Malestroit Malestroit

2022-07-21 – 2022-07-21

Malestroit Morbihan

Au coeur de la petite cité de caractère, partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine de Malestroit en compagnie de M. Jean Bonno. Au détour des ruelles, ce comédien professionnel vous apportera son regard drôle et sympathique sur la cité. Une déambulation pleine de découvertes et de rires !

Les jeudis à 16h. Réservation obligatoire. Départ devant l’office de tourisme à Malestroit.

tourisme.malestroit@oust-boceliande.bzh +33 2 99 08 21 75

Au coeur de la petite cité de caractère, partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine de Malestroit en compagnie de M. Jean Bonno. Au détour des ruelles, ce comédien professionnel vous apportera son regard drôle et sympathique sur la cité. Une déambulation pleine de découvertes et de rires !

Les jeudis à 16h. Réservation obligatoire. Départ devant l’office de tourisme à Malestroit.

Malestroit

dernière mise à jour : 2022-01-12 par