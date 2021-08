Chauvigny Le clou Chauvigny, Vienne Visite théâtralisée de l’exposition Le Clou c’est quoi ? Le clou Chauvigny Catégories d’évènement: Chauvigny

Vienne

Visite théâtralisée de l’exposition Le Clou c’est quoi ? Le clou, 18 septembre 2021, Chauvigny. Visite théâtralisée de l’exposition Le Clou c’est quoi ?

le samedi 18 septembre à Le clou

### Les visiteurs seront accompagnés par un guide sensé les informer sur les futures activités du tiers-lieu le Clou avec sa formule choc : un tiers-lieu vaux mieux que deux tu l’auras. Au cours de ce parcours, le groupe sera amené à rencontrer d’autres personnages qui donneront à cette visite une tournure inattendue et veritablement absurde ! Le loup qui zozote est une compagnie chauvinoise créée en 2003 et qui a une grande expérience de mise en valeur de sites et de lieux patrimoniaux par des créations originales éphémères. Entrée libre par groupe de 15 / Buvette sur place Le Clou, 4 rue Saint-Pierre, Chauvigny / cité médiévale Réservations obligatoires au 0783137230

Gratuit. Sur inscription. Jauge : 15 personnes / visite

Les visiteurs seront accompagnés par un guide sensé les informer sur les futures activités du tiers-lieu le Clou avec sa formule choc : un tiers-lieu vaux mieux que deux tu l’auras. Le clou 4 rue Saint-Pierre, 86300 Chauvigny Chauvigny Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T13:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chauvigny, Vienne Autres Lieu Le clou Adresse 4 rue Saint-Pierre, 86300 Chauvigny Ville Chauvigny lieuville Le clou Chauvigny