VISITE THÉÂTRALISÉE DE L'EXPOSITION « AU PIED DU MUR »
2 Rue Claude Blondeau
Musée Jean-Claiude-Boulard – Carré Plantagenêt
Le Mans
Sarthe

2023-02-26 16:30:00 – 2023-02-26 17:15:00

Sarthe Laissez-vous emmener par les vrais faux guides de la compagnie Groupe Déjà pour une expérience de visite originale et inédite. Une seule certitude, vous ne verrez jamais l’exposition de cette manière avec les médiateurs du musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt !

Serez-vous prêt à faire un pas de côté pour découvrir l’enceinte sous un angle différent ?

Sur inscription dans la limite des places disponibles

Dès 8 ans

