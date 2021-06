Luneray Luneray Luneray, Seine-Maritime Visite théâtralisée de l’église de Luneray Luneray Luneray Catégories d’évènement: Luneray

Venez découvrir l'église de Luneray avec la compagnie « Touche d'Histoire », par la biais de deux spectacles programmés à 15h et à 17h, inspirés de l'histoire des lieux. RDV à l'église de Luneray Protocole sanitaire : réservation indispensable, nombre de participants limité. Distanciation physique et port du masque obligatoire.

tourisme-auffay@terroirdecaux.net +33 2 35 34 13 26 http://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/

Luneray
49.82911#0.9118