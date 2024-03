Visite théâtralisée de la chapelle de Ronchamp Ronchamp, dimanche 16 juin 2024.

Visite théâtralisée de la chapelle de Ronchamp Ronchamp Haute-Saône

Jean Winiger, comédien et metteur en scène de la pièce Le Corbusier un sacré rôle, copie conforme de Le Corbusier, part sur les traces de l’architecte pour revisiter d’une manière originale la chapelle Notre-Dame du Haut. Une visite drôle et ludique pour redécouvrir ce lieu en famille.

Jean Winiger raconte l’aventure artistique et humaine de Le Corbusier en sensibilisant les visiteurs aux thèmes chers à l’architecte. Il reprend des éléments biographiques, propos sur l’œuvre et anecdotes pour donner à mieux contempler Ronchamp et à ressentir le message architectural et humaniste de Le Corbusier.

Durée 1h15

Visite guidée incluse dans le droit d’entrée habituel

Sur réservation

Droit d’entrée habituel

Adulte 9€

Tarif réduit (Personne en situation de handicap, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA, carte Cezam, Passeport tourisme Vosges du Sud) 6.50€

Etudiant (jusqu’à 30 ans) et carte avantages jeunes 6,50€

Religieux 6€

Enfant (8 – 17 ans) 5€

Carte d’abonnement (carte valable un an donnant droit à un accès illimité) 15€

Accès gratuit pour les enfants de moins de 8 ans, les habitants de la Communauté de Communes Rahin-et-Chérimont (Présentation d’un justificatif obligatoire) et les porteurs du Museumspass.

Renseignements et réservations au 03 84 20 65 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 15:00:00

fin : 2024-06-16 16:00:00

13 Rue de la Chapelle

Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté accueil@collinenotredameduhaut.com

