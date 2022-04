Visite théâtralisée dans le cadre des Journées nationales de l’Architecture

2022-10-15 – 2022-10-16

2022-10-15 – 2022-10-16 Dans le cadre des Journées nationales de l’ArchitectureDes personnages surgis du passé de Sedan découvrent l’exposition permanente de la Maison du Patrimoine et vous la font découvrir en même temps ! Venez aussi souffler avec nous la première bougie de la Maison du Patrimoine ! dernière mise à jour : 2022-04-27 par

