Espace Richaud, le samedi 2 avril à 11:15

Notre conférencier LSF Alexis Dussaix et notre médiatrice Charlotte Gilot vous plongent au coeur de la vie de Molière et de son destin singulier. Tarif : 8€ par personne Réglement à l’entrée de l’exposition Inscription obligatoire à [espace.richaud@versailles.fr](mailto:espace.richaud@versailles.fr)

