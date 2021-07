Visite théâtralisée avec Janouille et ses troubadours Clairac, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Clairac.

Visite théâtralisée avec Janouille et ses troubadours 2021-07-29 21:00:00 – 2021-07-29 22:30:00

Clairac Lot-et-Garonne

Pour le 400e anniversaire du siège de Clairac par le roi Louis XIII et les armées royales, du 23 juillet au 7 août 1621,

un temps de festivités est organisé par la Société des amis de Clairac et la ville de Clairac.

Jeudi 29 juillet et jeudi 5 août en fin de journée, c’est Janouille, le guide-bouffon qui entraînera son public dans une balade inoubliable. Selon une légende locale, Janouille est un fils bâtard du bon roi Henri IV, au temps où il n’était que roi de Navarre et séjournait fréquemment à Clairac (et fréquentait peut-être les Clairacaises ?). Cet été, s’appuyant sur les écrits et témoignages d’époque, mais aussi sur le travail des historiens, Janouille viendra pour la première fois à Clairac afin faire revivre la vie des moines bénédictins dont l’abbaye fut donnée par son « père » à Rome ; peut-être y retrouvera-t-il son demi-frère, le jeune Louis XIII ?

Pour le 400e anniversaire du siège de Clairac par le roi Louis XIII et les armées royales, du 23 juillet au 7 août 1621,

un temps de festivités est organisé par la Société des amis de Clairac et la ville de Clairac.

Jeudi 29 juillet et jeudi 5 août en fin de journée, c’est Janouille, le guide-bouffon qui entraînera son public dans une balade inoubliable. Selon une légende locale, Janouille est un fils bâtard du bon roi Henri IV, au temps où il n’était que roi de Navarre et séjournait fréquemment à Clairac (et fréquentait peut-être les Clairacaises ?). Cet été, s’appuyant sur les écrits et témoignages d’époque, mais aussi sur le travail des historiens, Janouille viendra pour la première fois à Clairac afin faire revivre la vie des moines bénédictins dont l’abbaye fut donnée par son « père » à Rome ; peut-être y retrouvera-t-il son demi-frère, le jeune Louis XIII ?

Pour le 400e anniversaire du siège de Clairac par le roi Louis XIII et les armées royales, du 23 juillet au 7 août 1621,

un temps de festivités est organisé par la Société des amis de Clairac et la ville de Clairac.

Jeudi 29 juillet et jeudi 5 août en fin de journée, c’est Janouille, le guide-bouffon qui entraînera son public dans une balade inoubliable. Selon une légende locale, Janouille est un fils bâtard du bon roi Henri IV, au temps où il n’était que roi de Navarre et séjournait fréquemment à Clairac (et fréquentait peut-être les Clairacaises ?). Cet été, s’appuyant sur les écrits et témoignages d’époque, mais aussi sur le travail des historiens, Janouille viendra pour la première fois à Clairac afin faire revivre la vie des moines bénédictins dont l’abbaye fut donnée par son « père » à Rome ; peut-être y retrouvera-t-il son demi-frère, le jeune Louis XIII ?

dernière mise à jour : 2021-07-17 par