Visite théâtralisée : Aux origines de la Normandie Heuqueville, 28 juillet 2022, Heuqueville.

Visite théâtralisée : Aux origines de la Normandie Heuqueville

2022-07-28 – 2022-07-28

Heuqueville Seine-Maritime Heuqueville

Organisé par Pays d’art et d’histoire. Par la compagnie Piano à Pouces Théâtre.

Installé en bordure de falaise, Heuqueville doit à sa position géographique stratégique ses origines vikings et sa part d’histoire au mur de l’Atlantique. Aujourd’hui, le colombier du 17ème et le patrimoine préservé et valorisé de son cœur de bourg confèrent à la commune une identité singulière. Nous vous invitons à la découvrir en suivant les pérégrinations de la comédienne Valérie Lecoq.

Chaussures de marche conseillées.

Durée : 2h – Rendez-vous famille (à partir de 7 ans).

Réservation obligatoire.

