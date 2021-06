Martres-Tolosane Centre ville Haute-Garonne, Martres-Tolosane Visite théâtralisée aux flambeaux de Martres-Tolosane Centre ville Martres-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Martres-Tolosane

Visite théâtralisée aux flambeaux de Martres-Tolosane Centre ville, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Martres-Tolosane. Visite théâtralisée aux flambeaux de Martres-Tolosane

du samedi 3 juillet au samedi 4 septembre à Centre ville

Les Culturales Commingeoises vous proposent une visite théâtralisée dans les rues de la Cité Artiste! Vous partirez à la découverte de personnages qui ont fait l’histoire de Martres-Tolosane au gré des ruelles…des surprises vous y attendant!

8 € adulte et 4 € enfant + 6 ans

Par Les Culturales Commingeoises Centre ville Martres-Tolosane Martres-Tolosane Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T22:30:00;2021-09-04T20:30:00 2021-09-04T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Martres-Tolosane Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre ville Adresse Martres-Tolosane Ville Martres-Tolosane lieuville Centre ville Martres-Tolosane