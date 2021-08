Bonneville Château des Sires de Faucigny Bonneville, Haute-Savoie Visite théâtralisée au château des Sires de Faucigny Château des Sires de Faucigny Bonneville Catégories d’évènement: Bonneville

le samedi 18 septembre à Château des Sires de Faucigny Sur inscription.

Visiter le château de manière totalement unique & inédite ! Deux comédiens vous embarque pour “Bonneville : la guerre des Comtes”. Château des Sires de Faucigny 74130 Bonneville Bonneville Haute-Savoie

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:30:00

