Champdor-Corcelles Ain Champdor-Corcelles Visite théâtralisée au château de Champdor par Christophe Rosso, comédien professionnel et metteur en scène de la troupe Bis et compagnie !

Balades en scène recommandées même aux moins de 10 ans. jerome.dufour8@orange.fr Château de Champdor Association du Château de Champdor Champdor-Corcelles

