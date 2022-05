Visite théâtralisée au château : Dans l’ombre de César Borgia La Motte-Feuilly La Motte-Feuilly Catégories d’évènement: Indre

2022-07-21

Emboitez le pas à quelques personnages célèbres pour découvrir le patrimoine. Cette visite est animée par la compagnie l'Oreille à plumes. Début du XVIème siècle, Charlotte d'Albret se retire du monde. Mariée de force, puis abandonnée par son époux, elle s'est rapprochée d'une autre réprouvée, Jeanne de France, duchesse du Berry, ex-épouse de Louis XII, installée à Bourges. Charlotte est accompagnée de sa fille Louise, âgée de 4 ans qui n'a jamais connu son père, un homme puissant, redoutable, dont on prononce le nom à voix basse : César Borgia. Les jours passent, quand, contre toute attente, Charlotte reçoit une étrange visite…

