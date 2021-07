VISITE THÉÂTRALISÉE – AGDE – « MON CABANON » Agde, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Agde.

VISITE THÉÂTRALISÉE – AGDE – « MON CABANON » 2021-07-23 21:00:00 – 2021-07-23 23:00:00

Agde Hérault

Après une visite de ville nocturne avec le guide conférencier, retrouvez dans le théâtre de verdure la compagnie LES BALUFFF'S qui vous présente : «MON CABANON».

Le cabanon : ce mot résonne dans nos cœurs… et fait partie de notre patrimoine. Fait de bric et de broc, le «Cabanon» est un art de vivre dans la simplicité. Mais, pour Justin et ses amis, c’était compter sans l’arrivée des congés payés, la naissance des stations d’été, et la modernité. Un choc des cultures à la fois tendre et amusant.

>21H

>Tarif 12 € – Tarif réduit 9€ – Tarif enfant 8/18 ans 4€

>Départ Îlot Molière, Office de Tourisme d’Agde 1 rue du 4 Septembre, Agde

> selon consignes sanitaires en vigueur

#ESCAPADEPATRIMOINE

+33 6 45 82 46 14

