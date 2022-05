VISITE THÉÂTRALISÉE À PAS CONTÉS Jublains, 12 juin 2022, Jublains.

VISITE THÉÂTRALISÉE À PAS CONTÉS Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains

2022-06-12 – 2022-06-12 Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération

Jublains Mayenne

4.5 4.5 EUR Vindapennos, le barde diablinte, emmène le groupe depuis le musée jusque dans le village. Les familles découvrent Jublains et les vestiges de la ville antique et, tout au long de la déambulation, Vindapennos raconte les histoires du temps passé tout en expliquant les monuments (théâtre, thermes, forum et temple). Il fait revivre Noviodunum par le verbe.

Familles, enfants à partir de 7 ans.

Réservation conseillée.

Rendez-vous au musée.

Parcours d’environ 1,6 km ; quelques stations assises jalonnent le parcours de visite .

Visite théâtralisée du site de Jublains !

musee.jublains@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 20 http://www.museedejublains.fr/index.php/agenda/vacances-au-musee?id=82

Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains

