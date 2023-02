Visite théâtralisée « A nous deux Verneuil ! » Verneuil-sur-Igneraie Catégories d’Évènement: Indre

Verneuil-sur-Igneraie

Visite théâtralisée « A nous deux Verneuil ! », 12 août 2023, Verneuil-sur-Igneraie

2023-08-12 – 2023-08-12 Verneuil-sur-Igneraie

Indre Ce spectacle déambulatoire historique dans le village de Verneuil créé par la Compagnie l’Oreille à Plumes, verra s’affronter potiers et briquetiers, quand, au XIXème siècle, industrie et mécanisation arrivent dans les campagnes, mettant à mal les savoir-faire ancestraux… Emboitez le pas à quelques personnages célèbres pour découvrir le patrimoine. Cette visite est animée par la compagnie l’Oreille à plumes. OTLC VD

