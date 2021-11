Visite théâtralisée : À la rencontre d’Eugénie Compiègne, 6 novembre 2021, Compiègne.

Visite théâtralisée : À la rencontre d’Eugénie Compiègne

2021-11-06 – 2021-11-06

Compiègne Oise Compiègne

Plongez dans le passé et laissez-vous guider par les personnages qui ont façonné l’histoire du château et de ses musées.

Eugénie se souvient avec émotion de ses séjours à Compiègne et de son incroyable destin d’impératrice. Sur les pas de la dernière impératrice des Français, revivez l’évocation des Séries et partez à la rencontre des personnages marquants du Second Empire.

reservation.compiegne@culture.gouv.fr +33 3 44 38 47 00 https://chateaudecompiegne.fr/

© Irwin Leullier / Oise Tourisme

Compiègne

