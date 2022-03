Visite théâtralisée à la Maison des vins Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Cadillac Gironde Cadillac 10 EUR Visite théâtralisée au cœur de la Maison des Vins de Cadillac, bâtisse au riche patrimoine viticole. Replongez dans le temps : de l'époque médiévale au XIXème, des hommes et des femmes illustres ont marqué l'histoire tel que Georges Cazeaux Cazalet et ses innovations viti-vinicoles. Sortie du Moyen-Age, Léonor vous expliquera tout le travail du vin, "de la terre au verre", en passant par la vendange et l'élevage. Une visite qui vous fera aussi comprendre quand et pourquoi les vins de Bordeaux ont atteint une telle notoriété. Vous ne dégusterez plus jamais de la même manière ! +33 5 57 98 19 20 Léonor Reuzé

