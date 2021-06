Visite théâtrale sur la Colline Ronchamp, 27 juin 2021-27 juin 2021, Ronchamp.

Visite théâtrale sur la Colline 2021-06-27 – 2021-06-27 Ronchamp 13 Rue la Chapelle

Ronchamp Haute-Saône

EUR 9 A partir de 15h, réservez votre visite guidée théâtrale de la Colline Notre-Dame du Haut en compagnie d’un Le Corbusier plus vrai que nature!

Jean Winiger, comédien et metteur en scène de la pièce Le Corbusier un sacré rôle, copie conforme de Le Corbusier, part sur les traces de l’architecte pour revisiter d’une manière originale la chapelle Notre-Dame du Haut.

Une visite drôle et ludique pour redécouvrir ce lieu en famille.

Places limitées. Visite guidée incluse dans le prix d’entrée.

accueil@collinenotredameduhaut.com +33 3 84 20 65 13 https://www.collinenotredameduhaut.com/

