2022-07-19 10:30:00 – 2022-07-19 13:00:00

Finistère Plogoff Sur le Grand Site de France, Carolina E. SANTO propose au public une restitution, un échange, après avoir marché de Porspoder à la Pointe du Raz. Dans le cadre de son programme Mondes nouveaux, en collaboration avec le Ministère de la culture et le Conservatoire du littoral sur le syndicat mixte propose d’accueillir Carolina E. Santo, Thierry Balasse, Anne-Solange Muis pour une visite théâtrale.

Le projet artistique, Effets Mer, consiste à mettre en scène les expériences que le trio scénarise en dehors du bâtiment théâtral sous forme de performances, en utilisant la fouille, la rencontre ou la marche comme processus créatifs. Ils célèbrent la beauté et la rencontre des éléments, tout en sensibilisant à la fragilité du vivant. Stationnement payant, 8€. contact@pointeduraz.com +33 2 98 70 67 18 https://www.pointeduraz.com/fr/content/evenements-animations Sur le Grand Site de France, Carolina E. SANTO propose au public une restitution, un échange, après avoir marché de Porspoder à la Pointe du Raz. Dans le cadre de son programme Mondes nouveaux, en collaboration avec le Ministère de la culture et le Conservatoire du littoral sur le syndicat mixte propose d’accueillir Carolina E. Santo, Thierry Balasse, Anne-Solange Muis pour une visite théâtrale.

