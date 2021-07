Grenoble Cimetière Saint-Roch - Grenoble Grenoble, Isère Visite théâtrale “Les temps modernes, et au-delà…” Cimetière Saint-Roch – Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Cimetière Saint-Roch – Grenoble, le dimanche 19 septembre à 15:00

_Au cimetière Saint-Roch, au milieu des chrysanthèmes qui poussent, on parle croissance. À l’heure de la mémoire vive, de jeunes entrepreneurs veulent le remplacer par un data center, technologique, écologique et …rentable !_ _Cependant, il semblerait que les anciens industriels qui y ont un petit pied sous terre questionnent la pertinence du projet. On s’agite sous les sépulcres : quelle intégration dans le marché ? Quelle organisation du travail ? Quid du bien-être ouvrier ? Et surtout, pourquoi chez nous ?_ _Mais bon, après tout, qu’importe : il paraît que y’aura de l’embauche…_ **Avec :** Comédien-ne-s : _Florian Delgado, Honorine Lefetz, Fernando Suarez, Gabriel Tamalet_ Textes et mise en scène : _Antoine Quirion_ _Avec le soutien de la DRAC Aura, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Grenoble_

Places limitées – Réservations obligatoires – Participation financière libre – Se présenter 20 minutes avant le début de la représentation.

Visite théâtrale du cimetière Saint-Roch, à la découverte de l’histoire industrielle grenobloise. Cimetière Saint-Roch – Grenoble 2, rue du Souvenir – 38000 Grenoble Grenoble Secteur 2 Isère

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

