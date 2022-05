Visite théâtrale et poétique Parc Clichy Batignolles – Martin Luther King Paris Catégories d’évènement: île de France

Visite théâtrale et poétique Parc Clichy Batignolles – Martin Luther King, 21 mai 2022, Paris. Du samedi 21 mai 2022 au dimanche 22 mai 2022 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 12h15

. payant Plein 12€ Réduit 8€

Visite conférence poétique, 75 mn, tout public, animée par un comédien avec Jean Grimaud – Mise en scène Sophie Gubri. Une balade itinérante dans le parc. Une balade itinérante dans le parc, pour découvrir l’histoire des Batignolles, le parc et les aspirations de cet éco-quartier, nommé Martin Luther King. Cette balade est racontée de façon ludique: un paysan vient parler de la chasse aux cailles de sa Majesté Louis XIV, une calamité ! Un certain Lucien, conducteur de voiture à cheval, pour la Compagnie de chemin de fer de l’Ouest, raconte l’arrivée du lait normand et sa distribution dans Paris. Son arrière- arrière- arrière-petit-fils raconte son arrivée, il y a deux ans, dans ce quartier et explique comment il a dû se transformer en éco-citoyen : tout un programme ! Nous citons certains poètes (Zola, Verlaine, Brel : artistes ayant vécu là). Parc Clichy Batignolles – Martin Luther King 147, rue Cardinet 75017 Paris Contact : http://www.compagnie-clarance.fr/ll-%C3%A9tait-une-fois-le-parc-martin-luther-king 0664635583 compagnie.clarance@gmail.com https://www.facebook.com/CompagnieClarance https://www.facebook.com/CompagnieClarance https://www.billetreduc.com/247723/evt.htm

