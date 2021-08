VISITE THÉÂTRALE DU COUVENT DES JACOBINS Toulouse, 25 août 2021, Toulouse.

VISITE THÉÂTRALE DU COUVENT DES JACOBINS 2021-08-25 – 2021-08-25 Cloître des Jacobins COUVENT DES JACOBINS

Toulouse Haute-Garonne

Janvier 1390 : en vue du majestueux banquet donné par Gaston III, dit « Fébus », Comte de Foix et de Béarn, au couvent des Jacobins, vous êtes envoyé sur les lieux en reconnaissance… afin d’y organiser les festivités !

Une folle aventure menée avec humour par « frère Pierre », un dominicain facétieux et indiscipliné, tout droit venu du XIVe siècle… Remontez le temps et partez à la rencontre de ce personnage costumé qui vous dévoilera, non sans malice, les secrets et coulisses du couvent.

A partir de 12 ans.

(Re)découvrez le couvent des Jacobins de manière privilégiée : vous serez accueillis en dehors des heures d’ouverture au public pour une visite insolite d’exception !

+33 5 61 22 23 82 http://www.jacobins.toulouse.fr/

Janvier 1390 : en vue du majestueux banquet donné par Gaston III, dit « Fébus », Comte de Foix et de Béarn, au couvent des Jacobins, vous êtes envoyé sur les lieux en reconnaissance… afin d’y organiser les festivités !

Une folle aventure menée avec humour par « frère Pierre », un dominicain facétieux et indiscipliné, tout droit venu du XIVe siècle… Remontez le temps et partez à la rencontre de ce personnage costumé qui vous dévoilera, non sans malice, les secrets et coulisses du couvent.

A partir de 12 ans.

dernière mise à jour : 2021-08-04 par