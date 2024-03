Visite théâtrale Couvent des Jacobins Toulouse, jeudi 11 avril 2024.

Visite théâtrale A la recherche d’une activité originale lors de votre visite à Toulouse, suivez « frère Pierre » dans une aventure étonnante à la découverte du couvent des Jacobins. Jeudi 11 avril, 18h30 Couvent des Jacobins 13€ | 6.50€

Visite insolite

Amateur d’histoire, passionné de théâtre ou simplement à la recherche d’une activité originale lors de votre visite à Toulouse, cette expérience au Couvent des Jacobins ne vous laissera pas indifférent !

Contexte : janvier 1390

Gaston III, dit « Fébus », Comte de Foix et de Béarn, vous envoie en reconnaissance des lieux afin d’organiser un banquet des plus époustouflants.

Bien plus qu’une simple exploration historique, remontez le temps et lancez-vous dans cette folle aventure menée avec humour par « frère Pierre », un dominicain facétieux et indiscipliné, tout droit venu du XIVe siècle.

Apprenez en toute légèreté et partez à la rencontre de ce personnage costumé qui vous dévoilera, non sans malice, les secrets et coulisses du couvent.

Visite privilégiée du Couvent des Jacobins

Cette activité est proposée dans le cadre de visites insolites lors desquelles vous serez accueilli en dehors des horaires d’ouverture au public.

Réservez dès maintenant et préparez-vous à vivre une aventure hors du commun.

Intervenant : Pierre Catalo, historien et comédien

Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l'année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l'ancien réfectoire du couvent.

