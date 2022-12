VISITE TECHNIQUE : LE RENDEZ-VOUS DES INITIÉS AU CADRE NOIR DE SAUMUR Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

VISITE TECHNIQUE : LE RENDEZ-VOUS DES INITIÉS AU CADRE NOIR DE SAUMUR Saumur, 17 février 2023, Saumur . VISITE TECHNIQUE : LE RENDEZ-VOUS DES INITIÉS AU CADRE NOIR DE SAUMUR Avenue de l’École Nationale d’Équitation Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur Maine-et-Loire Saint-Hilaire-Saint-Florent Avenue de l’École Nationale d’Équitation

2023-02-17 – 2023-02-17

Saint-Hilaire-Saint-Florent Avenue de l’École Nationale d’Équitation

Saumur

Maine-et-Loire Amateurs de sports équestres ou futurs professionnels, venez (re)découvrir le Cadre noir. Cette visite plus technique aborde plus précisément les thèmes de la formation et du sport de haut niveau. visites.cadrenoir@ifce.fr +33 2 41 53 50 60 https://www.ifce.fr/ Saint-Hilaire-Saint-Florent Avenue de l’École Nationale d’Équitation Saumur

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Saumur Maine-et-Loire Saint-Hilaire-Saint-Florent Avenue de l'École Nationale d'Équitation Ville Saumur lieuville Saint-Hilaire-Saint-Florent Avenue de l'École Nationale d'Équitation Saumur Departement Maine-et-Loire

Saumur Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur/

VISITE TECHNIQUE : LE RENDEZ-VOUS DES INITIÉS AU CADRE NOIR DE SAUMUR Saumur 2023-02-17 was last modified: by VISITE TECHNIQUE : LE RENDEZ-VOUS DES INITIÉS AU CADRE NOIR DE SAUMUR Saumur Saumur 17 février 2023 Avenue de l'École Nationale d'Équitation Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur Maine-et-Loire maine-et-loire saumur

Saumur Maine-et-Loire