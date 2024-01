Visite technique du Théâtre du Vieux-Colombier Théâtre du Vieux-Colombier Paris, samedi 10 février 2024.

Le samedi 10 février 2024

de 15h00 à 17h00

.Tout public. payant

À partir de 8 ans. Durée 2h

Visite adaptée : 8 €

Tarifs pour la personne aveugle ou malvoyante et son accompagnateur

Le théâtre vous montre ses dessous !

Une visite sensorielle originale pour petits et grands.

L’occasion de découvrir l’histoire de cette salle et l’envers du décor à travers les coulisses et les loges en passant par le plateau. Cette immersion sensorielle mène les visiteurs et les visiteuses à la rencontre des métiers et des techniques du spectacle vivant.

Théâtre du Vieux-Colombier 21 rue du Vieux-Colombier 75006 Paris

Contact : +33144581514 accessibilite@comedie-francaise.org https://www.comedie-francaise.fr/fr/visites-individuelles

© Brigitte Enguérand, coll. Comédie-Française Théâtre du Vieux-Colombier – Intérieur