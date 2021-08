Nancy Bibliothèque Stanislas Meurthe-et-Moselle, Nancy Visite tactile de la bibliothèque Bibliothèque Stanislas Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Visite tactile de la bibliothèque Bibliothèque Stanislas, 19 septembre 2021, Nancy. Visite tactile de la bibliothèque

le dimanche 19 septembre à Bibliothèque Stanislas Gratuit. Réservation obligatoire.

Appréhendez l’histoire de cette institution du XVIIIe siècle, ses collections et l’histoire du livre par le toucher. Découvrez la bibliothèque du bout des doigts ! Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas, 54100 Nancy Nancy Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

Bibliothèque Stanislas Adresse 43 rue Stanislas, 54100 Nancy Ville Nancy