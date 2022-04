Visite Sytevom, 23 avril 2022, Noidans-le-Ferroux.

Visite

Sytevom, le samedi 23 avril à 09:00

### Programme 9h Départ du parking de la Rodia avenue de Chardonnet 25000 Besançon En autocar 10h > 12h Visite de SYTEVOM Syndicat mixte à vocation unique pour le Transfert, l’Elimination et la Valorisation des Ordures Ménagères Lieu-dit “Les Fougères” 70130 Noidans-Le-Ferroux Le SYTEVOM traite de puis 1993 des ordures ménagères et des déchets recyclables. Le SYTEVOM intervient dans les domaines suivants : Le Transfert des ordures ménagères et du tri vers les sites de traitement Le Tri des emballages ménagers collectés (poubelle jaune) Le Traitement des ordures ménagères La gestion de 35 Déchetteries 35 déchetteries (29 en Haute-Saône et 6 dans le Doubs) La Prévention La Communication avec les CPIEs SYMETRI 12h > 14h Déjeuner tiré du sac 14h > 15h Visite d’une maison individuelle 12 Chemin de la Vignotte 70130 Le Pont-de-Planches Maître d’ouvrage privé Architecte : Matthieu Noël Année de construction : 2013 Le signe est sans apprêts, la maison campée au haut bout du pré continue une façon familière : un quadrilatère long et étroit abrité d’une toiture à deux pans. La forme n’est pas neuve et a traversé les siècles. Mais cette référence n’est ici qu’un premier abord ; en effet la figure cherche ses marques dans une géométrie rigoureuse, un dessin purgé du pittoresque, des proportions impérieuses plutôt que dans le renvoi candide à un emblème. Dans ce chemin étroit du renouvellement de l’habituel, chaque détail a compté: les changements de plans nets comme une pliure, les ouvertures et les baies cousues près, sans débords ni parements, l’habillage de bois parfaitement ajusté, tissé de fines rayures, et mille autres choses encore arrangent la maison des champs. (Extrait du Guide de l’architecture moderne et contemporaine en Haute-Saône, Roland Galli) 15h > 16h Visite d’un habitat léger de loisirs Lieu Dit « Aux perches » 70130 Soing-Cubry-Charentenay Sous réserve – sinon 16h retour à Besançon Maître d’ouvrage privé Architectes : Neufville – Gayet Architectes (Elsa Neufville et Erwan Gayet) Année de construction : 2006 Charentenay, Les Perches, entre Saône et canal, la dérivation tranche une étroite presqu’île ourlée d’arbres et barrée par un bois. Réparties sous les arbres de la clairière, quelques constructions simples, exhaussées sur de courts pilotis, donnent aujourd’hui à l’endroit des allures de jardin romantique. L’ancien camping s’est transformé en maison de vacances. Une petite série de constructions entre cabanes et pavillons suffit au logement. La maison élastique s’adapte aux rencontres à géométrie variable, allongeant à profit fêtes et saisons. Ces petites campagnes concises et sobres, dont seule la longueur varie, abritent sous une toiture métallique deux chambres et une salle de bain, aux deux extrémités une terrasse et, pour la maison mère, cuisine et salon. À l’ombre des arbres, à l’abri des cabanes, sur l’eau, ris, jeux, rêveries et retrouvailles peuvent commencer. (Extrait du Guide de l’architecture moderne et contemporaine en Haute-Saône, Roland Galli) 17h Retour à Besançon

10 €, réservé aux adhérents

Centre de tri, habitat léger et maison individuelle

Sytevom noidans-le-ferroux Noidans-le-Ferroux Haute-Saône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T16:00:00