Morbihan Tous les mercredis à 10h, madame Elisabeth Cappelli vous fait découvrir l’église de Tréhorenteuc, connue comme « l’église du Graal », le temps d’une visite conférence d’une heure à une heure et demi.

« La Porte est en dedans » Cette phrase énigmatique vous accueillera avant d’entrer dans l’église, celle de l’Abbé Gillard. A l’intérieur rien n’y est laissé au hasard, tout est symbole, tout est question. Don libre (tronc de l’église). contact@broceliande-vacances.com +33 2 97 22 36 43 Eglise du Graal 1, place Abbé Gillard Tréhorenteuc

