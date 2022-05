Visite symbolique de l’église du Graal Tréhorenteuc Tréhorenteuc Catégories d’évènement: 56430

TREHORENTEUC

Visite symbolique de l'église du Graal Tréhorenteuc, 17 août 2022, Tréhorenteuc.

2022-08-17

Tréhorenteuc 56430 Tous les mercredis à 10h, madame Elisabeth Cappelli vous fait découvrir l’église de Tréhorenteuc, connue comme « l’église du Graal », le temps d’une visite conférence d’une heure à une heure et demi.

Don libre (tronc de l'église).

Eglise du Graal 1, place Abbé Gillard Tréhorenteuc

