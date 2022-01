Visite surprise Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Visite surprise Saint-Étienne, 6 février 2022, Saint-Étienne. Visite surprise Musée d’Art et d’Industrie 2 place Louis Comte Saint-Étienne

2022-02-06 – 2022-02-06 Musée d’Art et d’Industrie 2 place Louis Comte

Saint-Étienne Loire Dans le cadre de l’ouverture gratuite du musée les premiers dimanches du mois Musée d’Art et d’Industrie 2 place Louis Comte Saint-Étienne

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Saint-Étienne Adresse Musée d'Art et d'Industrie 2 place Louis Comte Ville Saint-Étienne lieuville Musée d'Art et d'Industrie 2 place Louis Comte Saint-Étienne