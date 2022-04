Visite surprise du musée horticole des murs à pêches de Montreuil Musée horticole et jardin-école Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Musée horticole et jardin-école, le samedi 14 mai à 17:30

Une visite commentée de l’histoire des murs à pêches avec quelques surprises permettant à un large public de participer activement. Quelques animations a destination des familles seront proposées afin de rendre vivante cette découverte du patrimoine des murs à pêches.

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:30:00 2022-05-14T20:00:00

