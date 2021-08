Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix Visite Surprenante : La Piscine a 20 ans La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent, le vendredi 19 novembre à 18:30

Quoi de plus traditionnel qu’une visite guidée? Jusqu’au moment où elle ne l’est plus. Les surprenantes sont une nouvelle formule de visite. Soyez curieux! En avril, la surprenante portera sur **Les 20 ans de La Piscine**

Nombre de participants 1 groupe de 20 personnes. Tarif : Gratuité totale. Pas de réservation, l’inscription se fait à l’accueil, le jour même à partir de 17h45, dans la limite des places disponibles.

Une fois par mois, La Piscine vous propose une nouvelle formule de visite : Les surprenantes La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Centre Nord

