La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent, le vendredi 10 décembre à 18:30

Quoi de plus traditionnel qu’une visite guidée? Jusqu’au moment où elle ne l’est plus. Les surprenantes sont une nouvelle formule de visite. Soyez curieux! En avril, la surprenante portera sur l’esposition **Alexej von Jawlensky : La promesse du visage**

Nombre de participants 1 groupe de 20 personnes. Tarif : Gratuité totale. Pas de réservation, l’inscription se fait à l’accueil, le jour même à partir de 17h45, dans la limite des places disponibles.

Une fois par mois, La Piscine vous propose une nouvelle formule de visite : Les surprenantes

2021-12-10T18:30:00 2021-12-10T19:30:00

